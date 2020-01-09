На Луганщине полицейские провели отработку населенных пунктов Беловодского района

По приказу командующего Объединенных сил и начальника ГУНП сотрудники полиции, входящих в состав ООС, провели оперативно-профилактическую отработку населенных пунктов Беловодского района.

Об этом сообщили в полиции Луганской области.

Главная цель отработки — усиление безопасности граждан, профилактика правонарушений, предупреждение и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, предотвращения незаконного оборота оружия, взрывчатки и наркотических веществ.

Полицейские проверяли транспортные средства, которые заезжают или выезжают из населенных пунктов Беловодщины, владельцев оружия, ранее судимых лиц и граждан, находящихся под административным надзором.

В результате отработки было выявлено 28 административных правонарушений, по которым составлены соответствующие материалы, а также задокументирован факт незаконного хранения наркотических средств.