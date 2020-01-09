Покупаем биткоины

Среди криптовалюты все также популярен биткоин, поэтому если есть желание получить хорошую прибыль, то уже пора заняться покупкой этой валюты. Чтобы href=»https://yobit.net/ru/trade/BTC/RUR»>купить биткоин можно обратиться в компанию «Yobit», вот их официальный сайт yobit.net.

В первую очередь, перед тем как купить биткоин, необходимо обзавестись специальным кошельком для хранения криптовалюты. Это можно сделать с помощью многих серверов, которые легко найти в интернете. Кошелек устанавливается на компьютер или смартфон, кому как удобнее.

Для пополнения кошелька биткоинами можно использовать обменные онлайн сервис, биржа биткоин, терминалы, банкоматы, или же использовать подарочные купоны.

Самым удобным и подходящим вариантом для покупки биткоина считается биржа. Это своего рода площадка для осуществления покупки и продажи разной валюты. На бирже курс представлен полностью чистый, то есть без внесения изменений, он полностью соответствует рыночному.

Одна из самых известных и надежных бирж по обмену криптовалюты в данном случае биткоинов, считается «Yobit», чтобы на нее попасть можно перейти по следующей ссылке https://yobit.net

Здесь можно увидеть подробную аналитику биткоина и любой другой валюты, чтобы отслеживать моменты выгодные для покупки или продажи. Есть специальные окошки для покупки и продажи, в которых указывается количество, цена, всего, процент комиссии, всего с плюсом комиссией.

Для обсуждения можно увидеть в отдельном окне чат, там можно обсуждать с другими людьми курс валюты и тем самым делать обмен еще более эффективным. Ведь можно не заметить выгодный или наоборот проигрышный курс, а в чате всегда найдутся те, кто подскажет, когда стоит покупать или продавать.