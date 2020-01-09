Не всегда поход стоматолога сопровождается зубной болью и другими проблемами с ротовой полостью. Иногда это может быть просто осмотр, чтобы получить необходимую медицинскую справку. Главная задача стоматолога это лечить зубы, а вот все формальности в виде заполнения справок отходят на второй план. Поэтому куда быстрее и проще заказать эту справку в spravkа.

Так удастся избежать от лишней записи к стоматологу в своей поликлинике по месту жительства, не придется сидеть в очереди. Тут просто нужно будет зайти на сайт компании и заполнить онлайн заявку на оформление справки. Весь этот процесс отнимет пару минут, не более.

Не стоит переживать, что справка будет поддельной, она будет полностью официальной с печатью и росписью стоматолога. Никто не скажет, что это ненастоящая справка, в подлинности сомневаться не стоит. Справка строго оформляется по нормам Минздрава и удостоверяется стоматологом центра, который работает только по лицензии.

В чем необходимость справка от стоматолога?

Справка о состоянии зубов нужна в разных ситуациях. Ни для кого не секрет, что если зубы больные то они считаются источником инфекций, поэтому во время диспансеризации стоматолог обязательно содержится в списке прохождения медкомиссии. Также причиной получения это сроки может быть ситуация похода беременной девушки к гинекологу. Можно купить справку от стоматолога для беременных на сайте spravka.

Во время беременности эту справку гинеколог будет требовать несколько раз. К тому же справка может пригодится, в том, случае, если нет желания идти на какое-либо мероприятия, а для отсутствия необходима нормальная причина с подтверждающим документов. Справка с печатью и подписью доктора это то, что нужно для подобных ситуаций. Конечно же, без справки не обойтись для проведения операций на челюстях, а также по ряду других причин.

Чтобы заказать справку на сайте, необходимо предоставить следующую информацию о себе:

• ФИО

• дата рождения

• адрес прописки/ регистрации

• заключение после проведенного осмотра у стоматолога

• номер мобильного телефона для обратной связи

Готовую справку доставить курьер лично заказчику совершенно бесплатно до одной из станций метро. Если же нужно доставить по конкретному адресу, то за доставку придется доплатить к заказу 500 рублей.