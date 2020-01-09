Освобожденный Асеев хочет заниматься вопросом освобождения пленных находящихся в ОРДЛО

Донецкий журналист освобожденный из плена членов незаконных вооруженных формирований Станислав Асеев сделал первое публичное заявление после 2.5 лет заключения в тюрьмах ОРДЛО.
Пост с благодарностью и планами на будущее, который стал первым с момента задержания, блогер опубликовал на своей странице в Фейсбук, передает ДонПресс
«Даже не знаю с чего начать … Хочу поблагодарить всех, кто все эти годы поддерживал меня — от коллег из СМИ к обычным людям, с которыми мы даже не были лично знакомы. Информация о том, что обо мне не забыли, доходила до меня даже в изоляции, как бы „МГБ“ не стремилось убедить всех нас в обратном. Поэтому я знал, что есть круг людей, на которых я всегда могу положиться, — спасибо, ребята», — обратился ко всем неравнодушным журналист.
Станислав рассказал, что в дальнейшем хочет заниматься вопросом освобождения всех, кто остается в плену боевиков на оккупированной части Донбасса.
«В ближайшем же будущем первоочередной задачей будет освобождение тех, кто все еще остается в плену (уже занимаемся этим — ребята, о вас никто не забыл и забыть не дадим). К сожалению, наших людей там еще много, да и сама тема обмена очень скользкая. Но это — в будущем, а пока еще раз большое спасибо всем, кто верил, что я окажусь на свободе — признаюсь, часто были моменты, когда в это не верил даже я сам .. «, — написал журналист.