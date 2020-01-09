Жителей Луганщины зовут на праздничный концерт Академического симфонического оркестра «Новогоднее путешествие — от Карпат до Альп»

11 января 2020 Луганская областная филармония приглашает на праздничный концерт Академического симфонического оркестра «Новогоднее путешествие — от Карпат до Альп» под руководством главного почетного дирижера Курта Шмида (Австрия).

Об этом сообщает пресс-служба филармонии.

«В праздничном концерте примет участие лауреат международных конкурсов и фестивалей — Елена Босенко (сопрано), в исполнении которой прозвучат известные шедевры композиторов — Курта Шмида — «Наш Вена всегда прекрасна», Имре Кальмана — Песня Марицы из оперетты «Графиня Марица», Винценцо ди Кьяра — «Испанское болеро» и много других интересных композиций», — сказано в сообщении.

Большая концертная программа состоится 11 января 2020, в 18.00 в Северодонецком колледже культуры и искусств имени Сергея Прокофьева.

Дирижер — Курт Шмид (Австрия)

Солистка — Елена Босенко (сопрано)

Лектор-музыковед — Татьяна Плис

Билеты можно приобрести:

— Северодонецкий колледж культуры и искусств имени Сергея Прокофьева:

08.01.2020 по 11.01.2020 с 12.00 до 17.00

— На сайте «KARABAS.COM» on-line

Цена билетов — 100, 150 грн.

Справки по телефонам: 095-538-49-26 / 063-326-62-55