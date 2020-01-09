Жителей Луганщины зовут на праздничный концерт Академического симфонического оркестра «Новогоднее путешествие — от Карпат до Альп»

11 января 2020 Луганская областная филармония приглашает на праздничный концерт Академического симфонического оркестра «Новогоднее путешествие — от Карпат до Альп» под руководством главного почетного дирижера Курта Шмида (Австрия).
Об этом сообщает пресс-служба филармонии.
«В праздничном концерте примет участие лауреат международных конкурсов и фестивалей — Елена Босенко (сопрано), в исполнении которой прозвучат известные шедевры композиторов — Курта Шмида — «Наш Вена всегда прекрасна», Имре Кальмана — Песня Марицы из оперетты «Графиня Марица», Винценцо ди Кьяра — «Испанское болеро» и много других интересных композиций», — сказано в сообщении.
Большая концертная программа состоится 11 января 2020, в 18.00 в Северодонецком колледже культуры и искусств имени Сергея Прокофьева.
Дирижер — Курт Шмид (Австрия)
Солистка — Елена Босенко (сопрано)
Лектор-музыковед — Татьяна Плис
Билеты можно приобрести:
— Северодонецкий колледж культуры и искусств имени Сергея Прокофьева:
08.01.2020 по 11.01.2020 с 12.00 до 17.00
— На сайте «KARABAS.COM» on-line
Цена билетов — 100, 150 грн.
Справки по телефонам: 095-538-49-26 / 063-326-62-55