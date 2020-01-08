На Луганщине пресечена деятельность шести нелегальных АЗС

В Луганской областной военно-гражданской администрации состоялось заседание межведомственной региональной рабочей группы по внедрению мероприятий, направленных на обеспечение эффективного противодействия деятельности нелегальных автозаправочных станций и автогазозаправочных пунктов в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА.

Как отметил председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай, соответствующее поручение в декабре предоставлено Премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком. К работе приобщено руководство всех облгосадминистраций.

«Эта ситуация находится на контроле и автозаправочных станций в области не так много. Например, на Закарпатье уже прекращена деятельность около 300 нелегальных автозаправочных комплексов. Тем не менее, нарушения есть и мы должны их выявлять », — отметил Сергей Гайдай.

Сейчас на Луганщине активизирована работа по этому направлению силовых структур и органов государственного контроля.

По оперативным данным, на сегодня в области проверено 24 объекта по реализации горючего. Прекращена деятельность шести из них, задокументировано шесть административных правонарушений.

Объемы изъятого топлива составляет 43,2 т на сумму 859,6 тыс. гривен. Изъято оборудование АЗС на 5282 тыс. гривен.

Среди основных нарушений — отсутствие лицензий на хранение горюче-смазочных материалов.

О результатах мероприятий, проведенных на Луганщине, доложили представители Департамента экономического развития, внешнеэкономической деятельности и туризма облгосадминистрации, Главного управления Государственной налоговой службы в Луганской области, ГУ Национальной полиции в Луганской области, прокуратуры Луганской области, ГУ Госпродпотребслужбы в Луганской области, ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области, Государственной экологической инспекции в Луганской области.

Они предоставили предложения относительно дальнейших совместных действий.