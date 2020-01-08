В «ЛНР» заявляют о новых ценах на проезд до пункта пропуска у Станицы Луганской

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С 13 января 2020 года на временно неподконтрольной территории Луганщины будут действовать новые тарифы на проезд до пункта пропуска у Станицы Луганской.

Об этом сообщается в так называемом «постановлении совмина ЛНР».

Так, проезд от автостанции временно неподконтрольного Луганска до КПП «ЛНР» в районе Станицы Луганской будет стоит 20 рублей, перевозка одной единицы багажа  — 10 рублей.

Проезд от  кв. 50-лет Октября в Луганске до КПП «ЛНР» — 12 рублей, а перевозка одной единицы багажа — 10 рублей.

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