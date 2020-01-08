Луганщина скорбит по погибшим в авиакатастрофе в Иране

Жители Луганщины склоняют головы перед памятью погибших во время авиакатастрофы в Иране.

Об этом идет речь в обращении главы Луганской областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая, передает пресс-служба ЛОВГА.

«Мир содрогнулся от известия о катастрофе пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины», которая произошла вблизи аэропорта столицы Ирана Тегеране. Не выжил никто: погибли все члены экипажа и пассажиры.

Это по-настоящему трагедия общечеловеческого масштаба. Потому что среди погибших были граждане Украины, Канады, Ирана, Германии, Швеции, Афганистана, Великобритании.

В команде экипажа на борту находилась и наша землячка, луганчанка, бортпроводница Валерия Овчарук. Теперь ей навсегда 28 лет.

Выражаю слова сочувствия и поддержки родным и близким. Это невосполнимая потеря. Пусть вам хватит сил пережить эти ужасные времена», -сказано в сообщении.