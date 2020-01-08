В 2019 году в органы прокуратуры Луганской области обращались 4 тысячи раз

В течение 2019 года в органы прокуратуры Луганской области поступило около 4000 обращений, из которых более 1700 решено прокурорами. По результатам рассмотрения 9 обращений приняты меры реагирования.

Об этом сообщает прокуратура Луганской области

В удовлетворенных обращениях поднимались вопросы необходимости реагирования прокуроров в связи с ненадлежащим проведением уполномоченными органами досудебного расследования.

После тщательной проверки доводов прокурорами отменено 9 незаконных постановлений о закрытии уголовных производств.