В 2019 году в органы прокуратуры Луганской области обращались 4 тысячи раз

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В течение  2019 года  в органы прокуратуры Луганской области   поступило около 4000 обращений, из которых более 1700 решено прокурорами. По результатам рассмотрения 9 обращений приняты меры реагирования.

Об этом сообщает прокуратура Луганской области

В удовлетворенных  обращениях поднимались вопросы необходимости реагирования прокуроров в связи с ненадлежащим проведением   уполномоченными органами досудебного расследования.

После тщательной проверки доводов прокурорами отменено 9 незаконных постановлений о закрытии уголовных производств.

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