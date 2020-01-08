Жилой дом горел в Станице Луганской: спасатели обнаружили тело мужчины

8 января в 09:35 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: пгт. Станица Луганская, ул. Букаева.
Об этом сообщили в областном спасательном ведомстве.
Прибыв на место происшествия, спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что горит одна из комнат жилого дома. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело гражданина, 1977 года рождения.
Пожар на площади 20 кв. м. локализован в 9:47 и ликвидирован в 11:05.
К ликвидации пожара привлекалось 7 пожарных и две пожарные автоцистерны.
Причины и обстоятельства пожара устанавливаются специалистами.
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