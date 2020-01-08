Жилой дом горел в Станице Луганской: спасатели обнаружили тело мужчины

8 января в 09:35 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: пгт. Станица Луганская, ул. Букаева.

Об этом сообщили в областном спасательном ведомстве.

Прибыв на место происшествия, спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что горит одна из комнат жилого дома. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело гражданина, 1977 года рождения.

Пожар на площади 20 кв. м. локализован в 9:47 и ликвидирован в 11:05.

К ликвидации пожара привлекалось 7 пожарных и две пожарные автоцистерны.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются специалистами.