Падение украинского пассажирского самолета в Иране: одна из погибших бортпроводниц была уроженкой Луганска

В результате крушения самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии» (МАУ) в Иране погибли 11 украинцев.

Среди погибших украинцев 9 членов экипажа и 2 пассажира:

Сергей Хоменко Катерина Статник Марина Микитюк Валерия Овчарук Володимир Гапоненко Юлия Сологуб Ольга Кобюк Алена Малахова Алексей Наумкин Игорь Матков Денис Лыхно

Издание «Страна», в частности, пишет, что погибшая бортпроводница Валерия Овчарук была родом из Луганска, а жила в Киеве.

Девушка публиковала фото из США, Канады, Индии, Италии, Китая, Таиланда, Грузии.

«I believe I can fly. I believe I can touch the sky» — говорится в описании ее профиля в Instagram.

«Работа, я тебя люблю» — подписала свое последнее фото Валерия. Под ним уже оставляют многочисленные соболезнования.

Напомним, что 8 января в Иране разбился пассажирский самолет авиакомпании МАУ, следовавший из Тегерана в Киев. Все находившиеся на борту погибли — 176 человек. Причины крушения самолета выясняются.