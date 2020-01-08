Падение украинского пассажирского самолета в Иране: одна из погибших бортпроводниц была уроженкой Луганска

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В результате крушения самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии» (МАУ) в Иране  погибли 11 украинцев.

Среди погибших украинцев 9 членов экипажа и 2 пассажира:

    1. Сергей Хоменко
    2. Катерина Статник
    3. Марина Микитюк
    4. Валерия Овчарук
    5. Володимир Гапоненко
    6. Юлия Сологуб
    7. Ольга Кобюк
    8. Алена Малахова
    9. Алексей Наумкин
    10. Игорь Матков
    11. Денис Лыхно

Издание «Страна», в частности, пишет, что погибшая бортпроводница Валерия Овчарук была родом из Луганска, а жила в Киеве.

Девушка публиковала фото из США, Канады, Индии, Италии, Китая, Таиланда, Грузии.

«I believe I can fly. I believe I can touch the sky» — говорится в описании ее профиля в Instagram.

«Работа, я тебя люблю» — подписала свое последнее фото Валерия. Под ним уже оставляют многочисленные соболезнования.

Напомним, что 8 января в Иране разбился пассажирский самолет авиакомпании МАУ, следовавший из Тегерана в Киев. Все находившиеся на борту погибли — 176 человек. Причины крушения самолета выясняются.

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