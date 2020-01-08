На центральной площади Старобельска провели караоке-шоу. ВИДЕО

5 января на центральной площади Старобельска провели караоке-шоу «Зірка на ялинці». Программу организовали сотрудники Старобельского районного Дома культуры.

Об этом сообщают «Старобельские новости».

Караоке-шоу по своей сути напоминало программу «Караоке на майдане».

«Для того, чтобы выбрать шесть участников, все желающие пели песню Людмилы Гурченко «И улыбка, без сомнения…». Трое участников, которым не хватило оваций и аплодисментов, чтобы попасть в полуфинал, получили яйца. Полуфиналисту, который не дошел до финала, вручили шампанское», — сообщают журналисты.

В финале за первое место боролись две девушки — Инесса и Татьяна.

«Кто из них лучше поет и кому симпатизируют зрители, решалось сбором денег в шляпы. Татьяна смогла насобирать около 345 грн, а Инесса — около 355 грн. С разницей почти в десять гривен выиграла Инесса. Финалистки забрали с собой шампанское, продукты и заработанные деньги. Победительница будет выступать на концерте «Старые песни о главном», который пройдет в ДК 13 января», — сказано в сообщении.