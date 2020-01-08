В Северодонецке перенесли запланированную на 8 января концертную программу в связи с падением украинского самолета в Иране

Запланированная в Северодонецке сегодня, 8 января, в 14.00 концертно-развлекательная программа перенесена в связи с трагическими событиями — авиакатастрофой в Иране украинского пассажирского самолета МАУ.

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

В горсовете выразили соболезнования семьям погибших.

Напомним, что ночью 8 января авиалайнер Boeing-737 «Международных линий Украины» со 176 пассажирами на борту, который выполнял рейс PS 752 Тегеран–Киев, разбился после взлёта недалеко от Международного аэропорта имени Имама Хомейни. Пассажиры и экипаж борта погибли.