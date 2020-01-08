Правозащитники: НВФ «ЛДНР» каждый день «работают» над пополнением «обменного фонда»

Только в декабре 2019 года НВФ на временно неподконтрольной территории Донбасса задержали 11 человек.

Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа».

«На части оккупированной территории Луганской области в декабре 2019 года по подозрению в шпионаже:

— задержаны 7 человек, трое женщин и четверо мужчин. Мужчину 1978 г.р. после предварительной проверки отпустили на подписку о невыезде, а остальные шесть человек находятся в заключении;

— осуждены двое человек за шпионаж и один человек за попытку диверсионной деятельности.

На части оккупированной территории Донецкой области в декабре 2019 года по подозрению в шпионаже:

— задержаны 4 человека, трое мужчин и одна женщина, все находятся в СИЗО г. Донецка», — такие данные привели правозащитники.

Отмечается, что персональные данные задержанных не разглашаются, так как их родственники не дают на это согласие.

«Но хотим отметить, что НВФ «ЛНР» и «ДНР» каждый день работают над пополнением так называемого «обменного фонда»», — резюмировали в «Восточной правозащитной группе».