Какой будет погода на Рождество в Луганской области (прогноз)

Сегодня, 6 января, в Луганской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью и днем от 2 0 мороза до 3 0 тепла.

Об этом сообщили в областном центре по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью около 0 0 , днем 1-3 0 тепла.

по городу Луганск

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью около 0 0 , днем 1-3 0 тепла.

Прогноз погоды на 7 — 10 января

07.01 Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 0-5 0 мороза, днем от 2 0 мороза до 3 0 тепла.

08.01 Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северной четверти 3-8 м / с. Температура ночью 3-8 0 мороза, днем от 2 0 мороза до 3 0 тепла.

09.01 Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег. Днем мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 3-8 0 мороза, днем от 3 0 мороза до 2 0 тепла .

10.01 Облачно. Небольшой мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 0-5 0 мороза, днем от 2 0 мороза до 3 0 тепла .