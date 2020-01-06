Грузовик ВСУ подорвался на неизвестном взрывном устройстве: погиб военный

Вчера, 5 января, в районе населенного пункта Хутор Вольный, что в Луганской области произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Вероятно, автомобиль наехал на противотанковую мину ТМ-62. В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.

Позже стало известно имя погибшего военнослужащего. Сергею Дичеку было 48 лет. Мужчина был родом из Волочиска, Хмельницкой области, служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне.

Дичек защищал Украину более пяти лет. У мужчины осталась пожилая мать и жена, которая живет в селе Богдановка с двумя сыновьями.