В Станично-Луганском районе полиция изъяла у местного жителя около 2-х килограммов каннабиса

В селе Теплое Станично-Луганского района 4 января правоохранители обнаружили и изъяли у 46-летнего местного жителя наркотическое вещество — каннабис.

Об этом сообщили в полиции Луганской области.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства по статье 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» УК Украины следователи проводят первоочередные следственные действия.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.