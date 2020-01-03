Избрали меру пресечения жителю Счастья, который жестоко расправился со своим товарищем

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При  процессуальном руководстве Новоайдарского отдела Северодонецкой   местной прокуратуры следственными Новоайдарского отдела полиции ГУНП в Луганской области 32-летнему жителю г.. Счастье Новоайдарского района сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому лицу).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области. 

 

Следствием установлено, что 29 декабря 2019 мужчина находился в квартире своего знакомого, где они вместе употребляли алкогольные напитки. Во время словесного конфликта правонарушитель схватил со стола кухонный нож и нанес собутыльнику несколько ударов. В дальнейшем указанное лицо скрылась с места совершения преступления. В результате полученных телесных повреждений и острой кровопотери потерпевший скончался на месте.

Убийца был  задержан «по горячим следам». Прокурором Новоайдарского отдела местной прокуратуры последнему согласовано сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины   и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Процессуальным руководителем доказаны риски, которые дают основания для предварительного заключения злоумышленника, в связи с чем подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

 

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