В декабре для юных жителей Луганщины работала «Резиденция Святого Николая»

Более двух недель в Северодонецке проходили праздничные мероприятия под названием «Резиденция Святого Николая».

Об этом сообщили в Управлении молодежи и спорта Луганской ОГА.

За это время прошло шесть мастер-классов, к которым присоединились более 200 желающих. Участники изготавливали рождественские венки, витражные подсвечники, монотипии с авторской рамкой, а также создавали дизайн новогодней игрушки, мозаику и игрушки с фоамирана.

Также, в рамках мероприятий состоялся конкурс рисунка от «От Николая до Рождества». Все желающие могли принести свои конкурсные работы в «Северодонецкую библиотеку для молодежи им.И. Б. Курлата ». Кроме того, в «Резиденцию Святого Николая» входила: подготовка спектакля и песен, викторина, презентация работы ОО «Станица Северодонецк Пласта — Национальная скаутская организация Украины».

— «Резиденция Святого Николая» — это прекрасная возможность для развития творческих способностей и создания понятие «доброе дело» у детей и молодежи.Приятно, что мероприятие привлекло внимание родителей к украинским традициям и создало праздничное настроение для всех участников, — прокомментировала и.о.директора Луганского областного молодежного центра Галина Посвалюк.

Кроме этого, среди ряда праздничных мероприятий была акция «Доброе дело в действии», во время которой собирали средства на лечение больной девушки с ДЦП и был организован благотворительный обед для детей из многодетных семей и внутренне перемещенных лиц.

Организаторами праздничных мероприятий выступили: ОО «Станица Северодонецк Пласта — Национальная скаутская организация Украины» и Луганский областной центр поддержки молодежных инициатив и социальных исследований.