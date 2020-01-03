Накануне Рождественских праздников полицейские Луганщины заступили на усиленное патрулирование

Сегодня,3 января, во всех населенных пунктах области сотрудники полиции вместе со вспомогательными силами заступили на усиленное патрулирование в течение Рождественских праздников.

Об этом рассказали в полиции Луганской области.

В г. Северодонецке во время проведения инструктажа заместитель начальника ГУНП в Луганской области Юрий Слухаенко акцентировал внимание правоохранителей не только на профилактику правонарушений, но и на обеспечение безопасности граждан и правопорядка, особенно во время проведения праздничных массовых мероприятий.