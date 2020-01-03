В Станице Луганской в целях безопасности разобрали временный обходной мост

С восстановлением и открытием основного моста через реку Северский Донец вблизи КПВВ «Станица Луганская» доступ к дополнительному объекту был приостановлен.

Об этом рассказали в пресс-службе ЛОВГА.

Временный обходной мост открыли 4 октября 2019, чтобы не ограничивать возможность пересечения линии разграничения во время ремонта основного моста.

Люди им пользовались до 20 ноября включительно.

С открытием отремонтированного моста было принято решение на несколько недель оставить вспомогательную конструкцию.

Однако она была рассчитана именно на временное пользование. Более длительное функционирование дополнительного моста могло привести к проседанию конструкции, построенной на берегу реки, что угрожало безопасности граждан.

Поэтому, на протяжении декабря и в начале января временный обходной мост был разобран.