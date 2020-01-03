7 января на КПВВ «Станица Луганская» электрокары работать не будут

В Рождество, 7 января, электрокары, которые курсируют по КПВВ «Станица Луганская», не будут осуществлять перевозку лиц из числа уязвимых категорий населения.

Об этом сообщает пресс-служба Гуманитарной миссии «Пролиска».

В организации напомнили, что электрокары перешли на зимний график работы и находятся на КПВВ с 08.00 до 15.00 ежедневно.

Отметим, что первый электрокар на участке между мостом в Станице Луганской и контрольно-пропускным пунктом «Станица Луганская» был запущен 16 августа 2019 года. Он куплен на средства агентства ООН по делам беженцев.

Второй гольфкар запустили 17 октября 2019 года.

Поездка на электрокаре для социально уязвимых категорий граждан (75+, люди с инвалидностью, беременные женщины и лица с детьми до 3-х лет) бесплатна.