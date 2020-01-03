Луганская область в числе лидеров по темпу прироста сельхозпроизводства

В течение января-ноября 2019 объемы производства сельхозпродукции выросли в 15 областях Украины.

Об этом свидетельствуют данные Информационно-аналитического портала АПК, передает agrotimes.ua

Согласно информации, всего производство сельхозпродукции за указанный период нарастили аграрии Запорожской (+ 22,6%), Донецкой (+ 17,2%), Кировоградской (+ 8,7%), Днепропетровской (+ 7,7%) и Луганской ( + 7,2%) областей.

В целом, по удельному весу в общем объеме сельхозпроизводства за 11 месяцев прошлого года продолжает лидировать Винницкая область, доля которой составляет 8,4%. На втором месте по этому показателю — Полтавщина с долей 6,6%, на третьем — Днепропетровская (6,2%), на четвертом — Киевщина (6%), на пятом — Черкасская (5,8%).

По объемам производства в расчете на одного человека в топ-5 регионов входят Винницкая — 13,653 тыс. грн, Кировоградская — 13,095 тыс. грн, Черкасская область — 12,279 тыс. грн, Полтавская — 11,9 тыс. грн и Хмельницкая — 10,654 тыс. грн .

Соответствующие данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях