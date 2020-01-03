В одной из школ Станично-Луганского района создали ресурсную комнату для детей с особыми потребностями. ФОТО

В Широковской ООШ впервые в Станично-Луганском районе были созданы инклюзивные классы для обучения детей с особыми образовательными потребностями. Теперь в школе есть оборудованная ресурсная комната на средства областного и районного бюджетов.

Об этом сообщает Отдел образования Станично-Луганской РГА.

Оборудование комнаты обошлось в 115 тыс. грн. В ней будет проводиться реабилитационно-оздоровительная и коррекционно-развивающей работа более 20 учеников и учениц школы с особыми образовательными потребностями.