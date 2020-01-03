В «Слуге народа» считают, что пенсионеры на оккупированных территориях имеют право на две пенсии

Пенсионеры, проживающие на неподконтрольных украинскому правительству территориях Крыма и Донбасса, имеют право получать как украинскую пенсию, так и выплаты со стороны оккупационных властей.

Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова (фракция «Слуга народа»), передает Левый берег

«Мы не признаем оккупанта и его действия, мы не признаем те «пенсии» и «документы», мы не признаем то, что там происходит. На техническом уровне мы не будем выяснять, что человеку там платят, а будем обеспечивать его пенсией, потому что это наш гражданин и у нас с ним, как у государства, есть связь», — заявила Третьякова в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По ее словам, получение выплат от Пенсионного фонда РФ в Крыму и «пенсионных фондов» группировок «ЛНР» и «ДНР» не может стать основанием для невыплаты пенсий Украиной.

«Это пенсионеры 60-70-80 лет, они не могут открыть тут бизнес, они не могут платить за аренду жилья, не могут получить тут поддержку — они остались там. И пусть они даже получают по две пенсии – разве это должно разорвать связь с нашим государством и со мной как с политиком? Нет!», — сказала парламентарий.

Глава комитета по соцполитике убеждена, что выплаты украинским пенсионерам на оккупированных территориях — это еще один вид санкций против РФ.

«Я согласна с тем, что они получают пенсию от российского правительства, пусть они экономически его разоряют и это будет своеобразным видом санкций, который идет на пользу наших граждан, которые там проживают. Пусть получают две пенсии, и хотя бы так Россия компенсирует этим людям те неудобства, которые она им доставила», — считает Третьякова