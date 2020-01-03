В Луганской области обновили список химически опасных объектов

Состоялось заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое провел председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА
В частности, члены комиссии утвердили Перечень объектов повышенной опасности Луганской области, подлежащих оборудованию автоматическими системами раннего выявления чрезвычайных ситуаций и оповещения населения в случае их возникновения.
Также рассмотрено состояние внедрения автоматизированных систем на объектах повышенной опасности Луганщины и утвержден график внедрения этих систем.
Кроме того, на заседании утвержден Перечень химически опасных объектов Луганщины, которые расположены на подконтрольной украинской власти территории, и Перечень административно-территориальных единиц области по степени химической опасности.
Среди таких объектов ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ООО «НПО« Северодонецкий Стеклопластик », ООО« НПП «Заря».