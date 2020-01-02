Многим экс-узникам НВФ на Донбассе после выписки из больницы некуда идти

В течение ближайшей недели врачи готовы выписать 90% освобожденных из ОРДЛО украинских пленных, однако у большинства из них нет жилья.

Об этом рассказал заместитель главного врача по медицинской части больницы «Феофания» Андрей Строкань на брифинге 2 января, передает Украинская правда

По словам Строканя, 53 пациента находились в больнице по состоянию на 31 декабря. На данный момент в больнице — 60 пациентов. Семь человек вернулись утром в четверг после того, как отпраздновали Новый год со своими родными и близкими.

«Практически весь комплекс исследований уже выполнен. На данный момент 90% пациентов мы готовы отпускать в течение ближайшей недели …

Все они будут нуждаться в дальнейшей социальной и психологической реабилитации. Большая нагрузка падает на социальные службы по оказанию социальной помощи данной категории пациентов, потому что у большинства из них нет жилья, им некуда идти. Это первоочередная задача, решить эти проблемы, следующий этап решить и закрыть его после выписки из клинической больницы Феофания «, — сказал он.

Напомним, что 29 декабря на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между официальным Киевом и представителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которых курирует Россия. В рамках обмена 76 украинцев вернулись из плена НВФ.