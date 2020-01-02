В Кременной открыли две врачебные амбулатории общей практики — семейной медицины. ФОТО

Сегодня, 2 января, в двух отдаленных микрорайонах Кременная — по переулку Медовый и площади Парковой, открылись две врачебные амбулатории общей практики — семейной медицины.

Строительство этих амбулаторий было начато по Программе Президента Украины «Доступная медицина» еще в 2018 году.

Об этом сообщает пресс-служба Кременской РГА.

Как рассказали в райгосадминистрации, ориентировочная стоимость этих проектов, которые финансировались за счет субвенции из государственного бюджета для развития системы здравоохранения в сельской местности, составила более 13 млн. грн., из которых почти 900 тыс. грн. — это софинансирование из районного бюджета.

Генеральный директор центра первичной медико-санитарной помощи Владимир Андрейчук отметил, что амбулатории оснащены современным медицинским оборудованием, прилегающие к амбулаториям территории обустроены игровыми площадками для детей, парковыми зонами, за каждым медицинским учреждением закреплено современное авто «Рено Дастер».

Проектам строительства предусмотрены кабинеты врачей, манипуляционные, кабинеты для прививок, комнаты для персонала. Здания оснащены необходимыми средствами доступности для маломобильных групп населения. Медицинскую помощь (неотложную, паллиативную, диагностическое обследование, профилактические прививки, выписку рецептов и справок) будут оказывать семейные врачи, педиатры, медицинские сестры и вспомогательный персонал.

Во врачебной амбулатории в районе «первой шахты» медицинскую помощь будут получать 2763 жителя, а в медицинском учреждении, на площади Парковой — 2248.