Как бойцы ООС встречали Новый год на передовой. ВИДЕО

Новый год на передовой на Донбассе украинские военные встречали с автоматами на посту и за чисткой оружия в блиндаже. Боевики открывали огонь вблизи Новолуганского и Орехово из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на сюжет ТСН .

За несколько часов до Нового года пророссийские наемники стреляли по соседнему Зайцево, а 1 января продолжали обстрел позиций ВСУ вблизи Новолуганского и Орехово. Поэтому украинские бойцы встречали праздник без шампанского и поздравлений по телевизору.

Прицельными выстрелами боевики пытались сбить украинский флаг, который в ответ воины ВСУ ставят еще ближе к вражеским позициям. «Они должны знать, лишний раз напоминаем, что это наша земля, чтобы боялись и знали, что мы дальше будем возвращать и возвращать», — объясняет один из бойцов.

Далее от линии соприкосновения для военнослужащих, не находившихся на боевом дежурстве, был накрыт праздничный стол. Девушки на кухне приготовили шашлык, котлеты, различные салаты. Новогодние тосты были о мире.

«Хотел бы пожелать в новом году здоровья, чтобы год вышел мирным и победным, чтобы все уже встретили следующий 2021-й в кругу своих семей», — желали друг другу бойцы.