Луганская область в числе регионов страны, где самый низкий уровень оплаты жилкомуслуг

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2019 года увеличилась на 16,4% к октябрю-2019 и составила 55,1 млрд грн (без учета электроэнергии).

Об этом пишет Капитал.

Согласно статданным, в целом в ноябре 2019 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 7,4 млрд грн, что составило 48,5% начисленной за этот месяц суммы. За снабжение электроэнергией уплачено 3,2 млрд грн (115,6% начислений за счет погашения задолженностей предыдущих периодов).

Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг в ноябре-2019 зафиксирован в Черновицкой (71,9% суммы начислений), Закарпатской (67%) и Волынской (64,7%) областях.

Наиболее низкий уровень оплаты — в Донецкой, Луганской, Сумской и Полтавской областях (36-42% суммы начислений).

По данным Госстата, с начала года с населением заключено 63,7 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 492,7 млн грн. Сумма внесенных платежей, с учетом долгосрочных договоров, составила 286,5 млн грн.

Средние начисления за жилкомуслуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в ноябре-2019 составили 2044,7 грн.