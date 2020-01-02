В Меловом загорелся торговый киоск

2 января в 10:27 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в торговом ларьке по адресу: пгт. Меловое, ул. Д. Народов.
Об этом сообщили в областном спасательном ведомстве
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в заброшенном торговом киоске горит деревянный пол.
Пожар на площади 2 кв. м. локализован в 10:38 и ликвидирован в 10:40.
Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.
К ликвидации привлекались 5 пожарных на пожарной автоцистерне.
Причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты.comments powered by HyperComments