В Меловом загорелся торговый киоск

2 января в 10:27 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в торговом ларьке по адресу: пгт. Меловое, ул. Д. Народов.

Об этом сообщили в областном спасательном ведомстве

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в заброшенном торговом киоске горит деревянный пол.

Пожар на площади 2 кв. м. локализован в 10:38 и ликвидирован в 10:40.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

К ликвидации привлекались 5 пожарных на пожарной автоцистерне.

Причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты.