Несколько сотен северодончан встречали Новый год в сказочном городке у Дворца культуры

Около часа ночи 1 января началось празднование Нового года в сказочном городке возле городского дворца культуры. В праздновании принять участие несколько сотен жителей Северодонецка.

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета

«Праздничную программу проводили Дед Мороз и Снегурочка от ГДК, в программе были игры, викторины, конкурсы и т.д., присутствующие дети получили сладкие подарки от Северодонецкого городского совета (было роздано 150 подарков). К трем часам светились гирлянды на живой елке, световой фонтан и праздничные фигурки, работали аттракционы, можно было выпить кофе или горячий глинтвейн. Горожане, которые принимали участие в мероприятии, могли добраться домой городским электротранспортом, работа которого в новогоднюю ночь была продолжена», — сказано в сообщении.