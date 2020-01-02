Российский журналист раскрыл планы Кремля по Донбассу

Президент России Владимир Путин хочет вернуть Украине разоренный войной Донбасс на своих условиях и продолжать использовать газовый вопрос как способ политического давления.

Об этом сообщает Антикор

О планах Путина в эфире «Эха Москвы» рассказал его главред Алексей Венедиктов. Отметив, что международные санкции в отношении России за ее действия на востоке Украины являются наиболее болезненными, он добавил: «С одной стороны, куча наложенных на нас санкций, с другой стороны, куча — что делать с Донбассом? На мой взгляд, я уже об этом говорил, Владимир Владимирович хочет впендюрить этот Донбасс, разоренный войной. Оттуда много вывезено оборудования. Как после войны. Он инфицирован российскими интересами, российским оружием, российскими агентами влияния. Вот впендюрить его обратно в Украину».

При этом он добавил, что вместе с разоренными территориям в Украину могут вернуться и два миллиона избирателей пророссийских партий. «И чего нам это держать? И заодно будем говорить: „Мы защищаем это русскоязычное население“. То есть проиграть невозможно», — добавил он.

Алексей Венедиктов считает, что в сложившейся ситуации Путин стремится остаться в «глазах всех» лидером «русского мира». «Ничего не отдал в этом смысле… Знаешь, как там в момент переговоров говорят: „Ну, обменялись пленными. Еще похватаем“. Это не Путин сказал только, хочу сразу сказать. Обе стороны. „Ну, надо будет — еще… Этого как грязи“. Если начнут снимать санкции. Можно отдавать вот военных… задержанных, отводить тяжелое вооружение, давать газ. Мы давно знаем, что газ с Украиной, а сегодня и с Белоруссией газ и нефть — это способ политического давления. Ну вот мы этим пользуемся, очередным орудием. Чего тут нового, вообще-то?» — сказал главред «Эха Москвы».