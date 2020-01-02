Школу в Станице Луганской, которую посетил Зеленский, капитально отремонтируют

В системе публичных закупок «Прозорро» опубликован тендер «Капитальный ремонт здания школы с пристройкой и крыльцами КЗ« Станично-Луганская ООШ №1 I-III ступеней Станично-луганский района Луганской области »по адресу: с. Станица Луганская, кв. Молодежный, д.19 ».

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.

В РГА напомнили, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Станице Луганской, он посетил данную школу. Пообщавшись с учениками и учителями, он отметил необходимость ремонта учреждения и пообещал сделать все возможное, чтобы школа попала в список Правительственного проекта « Плюс 100 школ, 100 садиков и 100 стадионов за 12 месяцев ».

«Капитальный ремонт коснется всего, что есть в здании школы: стен, потолка, пола, электропроводки, водоснабжения / водоотведения, дверей, окон, освещения, спортивного зала, утепление наружных стен и т.д», — сказано в сообщении.