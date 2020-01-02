«Людей обмаль»: в соцсети показали «хмурое» утро в Донецке 1 января

Один из жителей неподконтрольного Украине Донецка в своем аккаунте в Твиттер опубликовал фото утреннего города 1 января 2020 года.

Об этом пишет ДонПресс

В комментарии к снимкам он отметил:

«Хмурое утро. 10:00 -10:30. Народ даже опохмеляться не спешит»

На фото показаны центральные улицы Донецка, в том числе и площадь Ленина, на которых практически нет людей и машин. Пользователи пишут: