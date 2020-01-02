Синоптики рассказали о погоде на Луганщине в первые дни 2020 года

Сегодня, 2 января, в Луганской области переменная облачность . Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 3-8 0 мороза, днем от 3 0 мороза до 2 0 тепла .

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Переменная облачность . Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 5-7 0 мороза, днем 0-2 0 тепла .

по городу Луганск

Переменная облачность . Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 6-8 0 мороза, днем 0-2 0 тепла .

Прогноз погоды на 3 — 6 января

03.01 Переменная облачность . Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 3-8 0 мороза, днем от 3 0 мороза до 2 0 тепла.

04.01 Переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 5-10 м / с. Температура ночью 0-5 0 мороза, днем 0-5 0 тепла.

05.01 Облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью от 1 0 тепла до 4 0 мороза, днем 0-5 0 тепла.

06.01 Облачно с прояснениями. Мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью от 1 0 тепла до 4 0 мороза, днем 0-5 0 тепла.