На Луганщине полицейские раскрыли убийство

Тело погибшего 40-летнего мужчины с колото-резаными ранами было обнаружено сотрудниками ГСЧС после тушения пожара по месту его проживания в квартире дома по ул. Гагарина г. Счастье.

Об этом сообщили в полиции Луганской области.

Выводами судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть мужчины наступила в результате колото-резаных ран, что привело к большой потери крови.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали мужчину по подозрению в совершении убийства 32-летнего товарища погибшего.

По словам задержанного, он, в ходе внезапно возникшей ссоры, во время совместного употребления спиртных напитков, совершил несколько ударов ножом в потерпевшего, после чего скрылся.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Следственные действия в уголовном производстве открытом по ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство» продолжаются.