В зоне ООС ранен украинский военнослужащий

За минувшие сутки члены НВФ на Донбассе 3 раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Все обстрелы украинских позиций зафиксировано вблизи населенных пунктов Орехово и Новолуганское.
С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.comments powered by HyperComments