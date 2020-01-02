В зоне ООС ранен украинский военнослужащий

За минувшие сутки члены НВФ на Донбассе 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Все обстрелы украинских позиций зафиксировано вблизи населенных пунктов Орехово и Новолуганское.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.