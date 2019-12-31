В январе украинцев ждут дополнительные выходные

В январе 2020 года украинцев ожидает три официальных выходных дня. Это предусмотрено распоряжением Кабмина о переносе рабочих дней.

Таким образом, украинцы будут отдыхать 1 января (Новый год), 6 января (Сочельник), 7 января (Рождество Христово), передает РБК-Украина

В Кабинете министров Украины приняли решение сделать выходным 6 января, а рабочая неделя начнется в среду, 8 января. Однако, рабочий день переносится на субботу, 11 января.

Таким образом, выходными будут четыре дня подряд — с 4 по 7 января.