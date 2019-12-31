Волонтеры приготовили 4 тонны оливье для бойцов в зоне ООС

За 3 дня волонтеры приготовили для украинских защитников более четырех тонн оливье.

Об этом говорится в сюжете «ТСН», передает «ДС«.

К новому году, как всегда, волонтеры приготовили традиционный салат «Оливье» для наших защитников. Домашняя кухня превратилась в полноценный промышленный цех по выработке праздничного блюда.

Каждый, кто хотел приобщиться к приготовлению должен был пройти посвящение в адепты священного оливье.

«Главный ингредиент в рецепте — это наша душа, любовь, любовь душа и искреннее рецептуре», — говорит волонтер.

Вместе с деликатесом стремятся передать ребятам в окопы домашний праздничный уют. Капельку любви добавляют даже в наклейки на ведра.

Салат намеренно не заправили майонезом. Это придется сделать уже самим бойцам. Так оливье получится более свежим и дольше сохранится.

Работа сделана, оливье готово ехать на фронт. В последний раз, надеются волонтеры.