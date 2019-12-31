Волонтеры приготовили 4 тонны оливье для бойцов в зоне ООС

Об этом говорится в сюжете «ТСН», передает «ДС«.
К новому году, как всегда, волонтеры приготовили традиционный салат «Оливье» для наших защитников. Домашняя кухня превратилась в полноценный промышленный цех по выработке праздничного блюда.
Каждый, кто хотел приобщиться к приготовлению должен был пройти посвящение в адепты священного оливье.
«Главный ингредиент в рецепте — это наша душа, любовь, любовь душа и искреннее рецептуре», — говорит волонтер.
Вместе с деликатесом стремятся передать ребятам в окопы домашний праздничный уют. Капельку любви добавляют даже в наклейки на ведра.
Салат намеренно не заправили майонезом. Это придется сделать уже самим бойцам. Так оливье получится более свежим и дольше сохранится.
Работа сделана, оливье готово ехать на фронт. В последний раз, надеются волонтеры.