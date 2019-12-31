Источник: на предприятиях на оккупированной Луганщине хроническая задолженность по зарплате

На некоторых предприятиях, находящихся на неподконтрольной территории Луганщины, до сих пор не погасили заработную плату за летние и осенние месяцы.

Об этом сообщает источник «Луганский инсайд» в своем телеграмм-канале.

Так, Алчевском металлургическом комбинате (АМК) отдали зарплату за октябрь (частями, сначала 50%, потом 30 и 20%). Задолженность составляет два месяца.

На шахте «Белореченская» «ГУП ЛНР» «Центруголь» (по состоянию на 25 декабря) выплатили более 50% сентября, на этой неделе обещали выплатить 20-30% октября. Итого задолженность составляет три месяца.

А на шахтоуправлении «Луганское» до сих пор не выплачена зарплата за август — горняки получили около двадцати процентов августовской зарплаты. Источник считает, что судя по всему, задолженность за август (порядка 60 %) будут выплачивать уже в следующем году. Ситуация на предприятии сложилась крайне непростая — задолженность составляет около 5 месяцев, и каждый месяц только увеличивается.

«Увеличивается, в том числе, потому, что руководство предприятия платит шахтерам в месяц около 40% з/п, а остальное доплачивает в следующем месяце. Например, в декабре заплатили только за часть августа, в январе, может быть, закроют август, и дадут тысячу рублей с сентябрьской зарплаты. За 2016, 2017 и 2019 годы «ЛНР» задолжала условному шахтёру ш/у Луганское порядка 200 тысяч рублей (кому-то больше, кому-то немного меньше, зависит от зарплаты)», — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что все указанные предприятия находятся под управлением ЗАО «Внешторгсервис» (ВТС) беглого украинского олигарха Сергея Курченко.