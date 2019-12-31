Украинские патриоты поздравили Донецк с Новым годом: опубликованы яркие фото «диверсии»

Украинские патриоты в преддверии Нового года провели яркую акцию на Донбассе, отправив в ОРДО листовки с сине-желтой символикой.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил пользователь под ником «Скаженый Оскар», передает ДонПресс

Как отметил пользователь, поздравления отправили в неподконтрольный Украине Донецк с помощью воздушных шаров в понедельник, 20 декабря. На данную акцию бурно отреагировали в социальных сетях, предположив, что у членов НВФ будет истерика и они опять будут искать «диверсантов».