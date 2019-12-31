В неподконтрольном Луганске систематически воруют провода контактной сети

Только за два дня во временно неподконтрольном Луганске украли 265 метров проводов контактной сети.

По информации источника «Луганский инсайд» в телеграмм-канале, такие кражи носят систематический характер и приобрели угрожающие масштабы.

Так, 27 декабря, работники предприятия «Луганскэлектротранс» обнаружили, что неизвестные похитили 97 метров контактного провода марки МФ-100 (провод для обеспечения питания трамваев и троллейбусов) в районе пересечения улицы Артема и улицы Коминтерна.

Буквально на следующий день, 28 декабря, произошло аналогичное преступление. Неизвестные стащили еще 168 метров проводов контактной сети от дома №468 до дома №478 на улице Артема.

Воры так и не установлены.

«Неизвестно запустят ли когда-нибудь снова трамваи в Луганске, однако с такими успехами Каменнобродский район остается без проводов», — резюмирует источник.