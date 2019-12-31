Украина, ЕС и РФ заключили соглашение по транзиту газа

Киев, Брюссель и Москва заключили новый контракт в результате трехсторонних переговорах о транзите российского газа через Украину.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале, передает «ДС«.

По его словам, контракт заключен на 5 лет с возможностью его пролонгации еще на 10 лет на аналогичных условиях.

Минимальные гарантированные объемы прокачки газа, отмечает Гончарук, составляют 65 млрд м куб газа в первый год и по 40 млрд м куб на следующие 4 года.

«При этом фактические объемы могут быть выше», — уверяет глава правительства.

Гончарук также убежден, что его команда «защитила национальные интересы Украины».

«Это положительно повлияет на энергетические рынки и станет значительным фактором снижения цены газа на рынке. Украина в очередной раз доказала европейским партнерам, что является надежным партнером, который выполняет свои обязательства и гарантирует энергетическую безопасность в регионе», — добавил премьер.

Кроме того, в Telegram-канале президента Владимира Зеленского сообщается, что в течение пяти лет «мы получим минимум более $7 млрд».