Украина, ЕС и РФ заключили соглашение по транзиту газа

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале, передает «ДС«.
По его словам, контракт заключен на 5 лет с возможностью его пролонгации еще на 10 лет на аналогичных условиях.
Минимальные гарантированные объемы прокачки газа, отмечает Гончарук, составляют 65 млрд м куб газа в первый год и по 40 млрд м куб на следующие 4 года.
«При этом фактические объемы могут быть выше», — уверяет глава правительства.
Гончарук также убежден, что его команда «защитила национальные интересы Украины».
«Это положительно повлияет на энергетические рынки и станет значительным фактором снижения цены газа на рынке. Украина в очередной раз доказала европейским партнерам, что является надежным партнером, который выполняет свои обязательства и гарантирует энергетическую безопасность в регионе», — добавил премьер.
Кроме того, в Telegram-канале президента Владимира Зеленского сообщается, что в течение пяти лет «мы получим минимум более $7 млрд».