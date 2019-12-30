В прифронтовом Счастье произошел пожар в многоэтажке: погиб человек

29 декабря в 20:35 в Службу спасения «101» поступило сообщение о задымлении подъезда 4-этажного жилого дома по адресу: г.. Счастье, ул. Гагарина д. 2.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что огнем охвачена квартира на первом этаже.

Во время ликвидации пожара, с помощью выдвижной трехколенной лестницы, с верхних этажей пожарными было спасено 6 человек, из которых двое детей 2011 и 2013 рождения. Также были эвакуированы 5 человек по лестничным клеткам.

Во время тушения пожара, в квартире было обнаружено тело мужчины 1979 рождения.

Пожар на площади 35 м.кв был локализован в 20:58 и ликвидирован в 21:40.

Для тушения пожара было привлечено 7 спасателей, а также 2 пожарные автоцистерны.

Причины и обстоятельства пожара сейчас устанавливают специалисты.