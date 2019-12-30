Экс-узник НВФ «ЛНР»: «29 декабря я родился второй раз». ВИДЕО

Вчера в рамках обмена удерживаемыми лицами был освобожден из плена наемников РФ житель Алчевска (Луганская область) Эдуард Алоян.

Эдуард Алоян рассказал, что находясь в плену подписал все, что требовали наемники РФ, однако сообщить, что именно он не может, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что он чувствует сейчас, на свободе, он сказал: «Второе рождение. Реально второе рождение. Сегодня, 29 декабря, я родился второй раз. Я чувствую себя свободно, я могу просто ходить и никакая «собака» не будет «гавкать» и не скажет мне: стой, руки за спину, и мне никто пинков не будет давать».

Эдуард Алоян сравнил плен с адом на земле. По его словам, все это время его не покидало чувство страха.

«Ад на земле просто. Все время, в любое время, ты живешь в страхе. Да, когда тебя осудили, тебя уже никто не бьет, лояльно к тебе относятся, но все равно — это ад на земле, это тюрьма, тем более — особо опасный режим», — сказал бывший пленный наемников РФ.

О дальнейших планах он сказал мало. Сообщил только, что жить планирует только в Украине. Эдуард поблагодарил руководство страны, которое пригласило его семью в Киев, и самые близкие люди встретят его сразу после прибытия.

«Я 9 с половиной месяцев в «МГБ» сидел. Конечно, пытали, мучали. При таких пытках можно, конечно, и убийство Ленина брать на себя», — рассказал Алоян.