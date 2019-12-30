Северодонецк в числе городов, где пересмотрят тарифы на отопление

К правительственной инициативе по снижению тарифов на тепло уже присоединились 20 украинских городов.

Об этом сообщается на странице премьер-министра Украины Алексея Гончарука в соцсети.

Это города Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Кропивницкий, Северодонецк, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Херсон, Черкассы, Черновцы, Чернигов, Киев.

«Это означает, что местные власти уже приняли решение о корректировке тарифов на тепло. То есть жители этих городов получат уменьшенную коммунальную платежку за тепло!», — сказано в сообщении.