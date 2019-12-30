«Нас там очень не любят»: освобожденный из плена НВФ украинец рассказал об ужасах ОРДО

На неподконтрольных Украине территориях Донбасса ежедневно ловят людей.

Об этом рассказал освобожденный из плена НВФ, в котором он провел 4 года украинец Максим Теорентер, передает ДонПресс

Мужчина отметил:

«Каждый день там ловят людей. Жить людям невозможно. Все недовольны. Украина — это как Голливуд! Вы не представляете… Приезжаешь сюда — будто в Голливуд попал».

Теорентер сообщил, что все время, проведенное в плену, ему приходилось бороться за свою жизнь:

«Поверьте, у нас хотят забрать эту честь и эту свободу. Очень сложно там, нас там очень не любят».

Также, он добавил, что в плену НВФ он сам видел и знает — еще как минимум 15 украинцев и только в одной из колоний.