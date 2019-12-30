Продажа новогодних елок: экологи на Луганщине составили 27 протоколов

Накануне новогодних праздников Государственной экологической инспекцией в Луганской области ежедневно проводятся мероприятия государственного контроля в целях соблюдения требований природоохранного законодательства при заготовке и реализации хвойных насаждений.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, по состоянию на 27 декабря Инспекцией совместно с общественными инспекторами по охране окружающей среды выявлено 27 нарушений, по результатам составлено 27 протоколов, а именно: 2 протокола об административных правонарушениях по ч.1 ст.65 КоАП (незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка), вынесено 2 постановления о наложении административного взыскания на общую сумму 1020 грн .; 9 протоколов по ст. 66 КоАП (уничтожение или повреждение молодняка в лесах), вынесено 9 постановлений на общую сумму 527 грн .; 16 протоколов по ч.1 ст.88-1 КоАП (нарушение порядка приобретения, сбыта или распространения объектов растительного мира), материалы направлены на рассмотрение в судебные органы.

Проверки продолжаются.