Получение справки об инвалидности

Людям, у которых есть ограниченные физические возможности (говоря простыми словами инвалидность), предлагаются специальный льготы, но для того чтобы их получить, необходимо иметь специальную медицинскую справку, подтверждающую это. Получить такую справку вы можете самостоятельно или на сайте мед центра, где вам будет оказана помощь.

Когда нужна справка об инвалидности?

Выдача справки МСЭ об установлении инвалидности предоставляется лицу, который имеет ограниченные физические возможности специалистам социальной и медицинской экспертизы. После того, как человеку будет вынесен положительный вердикт, у него появляется законное право на:

Получение на регулярной основе пенсии по инвалидности, размер которой будет зависеть от состояния здоровья, а не наличия трудового стажа, возраста либо прошлой заработной платы;

Иметь работу при желании в рамках специальной квоты;

Возможность переехать на более комфортное жилье или расширить уже имеющееся;

Получение материальной компенсации некоторых расходов, среди которых оплата за услуги ЖКХ, на проезд и многое остальное;

Возможность посещения на бесплатной основе реабилитационные центры, санаторно-курортные учреждения, заказ необходимых медицинских препаратов и остальное.

Также вы можете уточнить более детальную информацию о размерах компенсации, льготах и остальном, что можно получить при наличии такой справки, подтверждающей инвалидность.

Как оформляется справка об инвалидности

Перед тем как вы инициируете процедуру, главным образом стоит убедиться в том, что итоги медицинского свидетельствования являются актуальными: Минздрав периодически производит пересмотр квалификации болезней, которые обеспечивают человеку инвалидность. В некоторых ситуациях может произойти так, что человеку могут понизить либо повысить группу или вообще посчитать его полностью здоровым.

Если вам потребуется такая справка, то оформить ее сегодня можно в медицинском учреждении или обратиться за помощью на специальный портал. Тут вам будет оказана помощь в получении такой справки, воспользоваться которой вы сможете на выгодных условиях.